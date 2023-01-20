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Türkiye’nin acı hafızası 1970’ler... “Zor Yıllar” sergisi Ankara’da açıldı

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Giriş: 20.01.2023 10:43
1970'li yılları anlatan "Zor Yıllar" adlı sergi, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi'nde açıldı. Sergi, Türkiye'nin gerek toplumsal gerekse siyasal açıdan yaşandığı sıkıntıları tıpkı bir hafıza müzesi gibi ortaya koyuyor. İşte o sergi...
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