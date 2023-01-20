Türkiye’nin acı hafızası 1970’ler... “Zor Yıllar” sergisi Ankara’da açıldı

1970'li yılları anlatan "Zor Yıllar" adlı sergi, Ankara Sanat Galerisi ve Müzayede Evi'nde açıldı. Sergi, Türkiye'nin gerek toplumsal gerekse siyasal açıdan yaşandığı sıkıntıları tıpkı bir hafıza müzesi gibi ortaya koyuyor. İşte o sergi...

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