13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye’de üretildi! 5 dakika içerisinde Kovid-19 test sonucunu veriyor

Türkiye’de üretildi! 5 dakika içerisinde Kovid-19 test sonucunu veriyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2020 22:03
Güncelleme:13.12.2020 22:13
İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, 5 dakikada sonuç veren yerli Kovid-19 antijen tanı kiti geliştirdi. Sağlık Bakanlığı onaylı kitin yurt dışına satışı da gerçekleştirilecek.

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antijen testinin satışına başladı.

Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyette bulunan Türklab firması, Kovid-19 virüsüne ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi.

Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.

Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.

Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor.

Firma, nisan ayında da antikor testi geliştirmiş, 50 ülkeye satmıştı.

"ANTİKORLARDA YURT DIŞINA BAĞIMLILIĞIMIZI ENGELLEDİK"

Firmanın genel müdürü Kartal Yağlıdere, antikor testinin ardından geliştirdikleri antijen kitine ilişkin sonuçtan da son derece memnun olduklarını belirtti.

Geri dönüşlerin olumlu olduğunu aktaran Yağlıdere, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerle ilgili birkaç yayın da yapacağız. Antikorlar ithal edilirken çok ciddi paralar ödeniyor. Bu ürünle antikorlarda yurt dışına bağımlılığımızı engelledik. Bu da şu demek oluyor; bu testlerin yüzde 90'ından fazlası Türk malı."

Antijen testindeki hedeflerinin öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu ifade eden Yağlıdere, "Kapasitemiz bunun için fazlasıyla yeterli. Avrupa başta olmak üzere kendi ihracat ağımıza da satış yapacağız. Hali hazırda İngiltere, İspanya ve İtalya'dan bayilerimiz kendi sağlık bakanlıklarında kayıtlarını tamamlıyorlar." dedi.

Yağlıdere, antijen testiyle yoğunluk yaşanan hastane ve laboratuvarların da yükünü hafifleteceğini vurguladı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 dakikada Kovid-19 test sonucunu veriyor
5 dakikada Kovid-19 test sonucunu veriyor
İstinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü
İstinat duvarı çöktü! 20 araç hasar gördü
13 Aralık verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı düşüşe geçti
13 Aralık verileri açıklandı! Yeni vaka sayısı düşüşe geçti
Şiddetli yağış Akdeniz'de etkili oldu
Şiddetli yağış Akdeniz'de etkili oldu
Ankara'da göçük! İki işçi hayatını kaybetti
Ankara'da göçük! İki işçi hayatını kaybetti
Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu
Ukrayna'ya kaçırılan kızına kavuştu
Kayma riski bulunan bina tahliye edildi
Kayma riski bulunan bina tahliye edildi
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Neye uğradıklarını şaşırdılar
Beyoğlu'nda tepki çeken parti! Polis baskın yaptı
Beyoğlu'nda tepki çeken parti! Polis baskın yaptı
Kybele Heykeli Türkiye'de
Kybele Heykeli Türkiye'de
Kayaların arasında buldular
Kayaların arasında buldular
Ağa takıldı! Şoke oldular
Ağa takıldı! Şoke oldular
Daha Fazla Video Göster