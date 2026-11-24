Kalp durmasına karşı hayat kurtaran adım! Kamu ve özel kuruluşlarda şok cihazları yer alacak

Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve toplu taşıma araçlarında hayat kurtaran yeni bir dönem başlıyor. Yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında bu alanlarda otomatik eksternal defibrilatör (OED) olarak bilinen şok cihazları bulundurulacak. Peki, yeni yönetmelik neleri kapsıyor? A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçarslan'la birlikte yönetmeliğin ayrıntılarını aktardı.