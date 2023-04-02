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Türkiye'de su kıtlığı tehdidi

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Giriş: 02.04.2023 08:49
Dünyada su kaynakları azalmaya devam ederken, içme suyuna erişim de iklim değişikliği, altyapı eksikliği ve ekonomik yetersizlik nedeniyle zorlaştı. Türkiye'de de artan nüfus ve genişleyen şehir merkezleri, su havzaları üzerindeki baskıyı artırdı.
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