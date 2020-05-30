Türkiye'de sadece 4 kişide görülen hastalığa yakalanan minik Batuhan'ın en büyük isteği Başkan Erdoğan'ı görmek |Video

Aksaray'da yaşayan 'progeria' yani halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastası 4 yaşındaki Batuhan'ın yaşam hikayesi yürekleri burktu. Türkiye'de sadece 4 kişide görülen bu hastalığa sahip olan kişiler her 1 günü 7 gün olarak geçiriyorlar. Ailesi minik Batuhan'ın tedavisinin ABD'de sürdüğünü ve oğullarının tek hayalinin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi. Batuhan ise yaşam enerjisiyle herkesin sevgilisi olmuş durumda... Peki normal bir bebek gibi doğan Batuhan'ın rahatsızlığını ailesi nasıl fark etti? İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" bölümümüzün bu haftaki konuğu Batuhan'ın hikayesi...

Aksaray'da yaşayan 'progeria' yani halk dilindeki adıyla erken yaşlanma hastası 4 yaşındaki Batuhan'ın yaşam hikayesi yürekleri burktu. Türkiye'de sadece 4 kişide görülen bu hastalığa sahip olan kişiler her 1 günü 7 gün olarak geçiriyorlar. Ailesi minik Batuhan'ın tedavisinin ABD'de sürdüğünü ve oğullarının tek hayalinin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyledi. Batuhan ise yaşam enerjisiyle herkesin sevgilisi olmuş durumda... Peki normal bir bebek gibi doğan Batuhan'ın rahatsızlığını ailesi nasıl fark etti? İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" bölümümüzün bu haftaki konuğu Batuhan'ın hikayesi...