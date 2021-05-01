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Türkiye’de nostalji! Tarihe yolculuk yapma zamanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 15:42
Güncelleme:01.05.2021 15:42
11 ayın sultanı Ramazan her daim büyük bir heyecan ve neşeyle karşılanır. İftar ve sahur hazırlıkları haftalar öncesinde başlar evlerde. Özellikle anneleri tatlı bir telaş sarar. Kiminin çocukluğu, kiminin gençliği, kimininse hiç bilmediği seneler. Hayatın içinden siyah beyaz anılardan A Haber’in hazırladığı “Nostalji” bölümü ekranlara geliyor.
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Tarihe yolculuk yapma zamanı!
Tarihe yolculuk yapma zamanı!
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