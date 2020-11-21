Kovid-19 tedavi sürecinde Türkiye'de kullanılan Favipiravir ilacıyla ilgili sosyal medyada ortaya atılan iddialara Türk bilim insanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de kullanılan Favipiravir ilacıyla ilgili merak edilen tüm sorulara A Haber'de yanıt verdi.

Prof. Dr. Şener, vatandaşların ilaçla ilgili sosyal medyadaki asılsız iddialara itibar etmemeleri gerektiğini ifade etti. İşte Şener'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar;

Favipiravir ilacıyla ilgili özellikle yükleme dozu söz konusu bir defada 8 günde 16 tablet alınıyor daha sonrasında ise 6 tablet olarak kullanılıyor. Psikolojik bariyer olarak bir defada 8 tablet devamında da 8 tablet ilaç almak insanların çoğunu tedirgin ediyor. Sık sık bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Bize tekrar soruyorlar 'Bu fazla değil mi? Daha az doz almamız gerekiyor mu?' diye sorgulamalar oluyor. Hatta bazıları sorgulamadan almıyor ilaçları. Favipiravir grip için geliştirilmiş bir ilaç daha sona Kovid-19 için de etkinliği insan üzerinde yapılan faz çalışmalarında deneysel aşamalarda gösterilmiştir. Sosyal medyadaki kargaşanın temel sebebi rakibi olan ilacın (Remdesivir) lobisinin güçlü olması. Bu algıyı kırmak lazım, kullanılan Favipiravir ilacının etkinliğiyle ilgili soru işareti yaratacak bir sorun yok. Vatandaşlarımız hekimlerine güvensizler. Şu anda dünya Türk hekimlerinden daha deneyimli Kovid-19 takibi yapan ekip yok. Uluslararası sempozyumlarda bizlere soruyorlar nasıl bu başarıyı sağlıyorsunuz diye? Almanya'dan sonra ölüm oranlarında Avrupa'da en düşük oran Türkiye'de…

KOVİD-19'DA EN ETKİLİ İLAÇ HANGİSİ?

Prof. Dr. Şener: Remdesivir ilacının ABD'de yoğun bakım hastalarında kullanılmasına yönelik bir yaklaşım var. Favipiravir ilacını Türkiye olarak biz kendimiz üretiyoruz. Dolasıyla ilaç sıkıntısı yaşanmadığı için kolaylıkla bu ilacı vatandaşlarımıza rahatlıkla verebiliyoruz. İlaca rahatlıkla ulaşılmazı ilacı sorgulamaya neden oluyor gibi algılıyorum.

İLAÇLARIN ALINMAMASI YOĞUN BAKIMA NEDEN OLUYOR

Bu konuyla ilgili uzman olmayan kişilerin bu yorumlarına inanmamak gerekir. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Hem antiviral ilaçlar, hem virüsler hem bakteriler konusunda hayatımız boyunca bunlarla uğraştık. Emin olun kullandığımız ilaçlar güvenilir ve etkinliği görülmüş ilaçlar. Bu ilaçların alınmasının ertelenmesi durumunda hastalar yoğun bakımı görebilir. Branş dışındaki uzmanların ve sosyal medyadan yorum yapanların bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

İLACIN YAN ETKİLERİ NELER?

Bu tip ilaçlarda en çok gördüğümüz yan etkiler "mide bulantısı, midede ekşime/yanma, deride döküntü kızarıklık ve kaşıntı" bunların görülmesi halinde hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Prof. Şener, "Bu zamana kadar karaciğer hastalığı olan hasta grubunda olanların dikkatli kullanılması gerekiyor. Gebelerde kullanmıyoruz. İlaç bilimsel anlamda rüştünü ispat etmiş bir ilaçtı" ifadelerini kullandı.