Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye’ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.

Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye'ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.