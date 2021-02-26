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Türkiye’de ilk defa görüntülendi! Yılan kurdu balığı Çanakkale Boğazı’nda! Nereden geldi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye’ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.
Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye'ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.