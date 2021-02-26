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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye’de ilk defa görüntülendi! Yılan kurdu balığı Çanakkale Boğazı’nda! Nereden geldi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı Türkiye’de ilk defa görüntülendi! Yılan kurdu balığı Çanakkale Boğazı’nda! Nereden geldi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı
Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye'ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.
Giriş Tarihi: 26.02.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 16:03
Çanakkale'de ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı. Türkiye'de ilk kez görüntülenen balıkla ilgili detayları, A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Yılan kurdu balığı nereden Türkiye'ye geldi? Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Sezginer Tunçer A Haber'de anlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı
"Ophichthus Rufus" olan deniz canlısının "yılan kurdu balığı" olduğunu belirledi.
Tunçer, yaptığı açıklamada, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi.
BİLİMSEL ANLAMDA ÇOK ÖNEMLİ
Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.