08 Nisan 2023, Cumartesi
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Türkiye'de 3 tane bulunuyor! Birisi o ilimizde | Rivayete göre temelindeki toprak...
Tokat'ta bulunan Kabe-i Mescid cami Türkiye'de Kabe ölçülerine sahip 3 camiden bir tanesi olabilme özelliğini taşıyor. Cami ölçülerinin Kabe ile aynı olduğunu belirten Cami imamı Osman Türmen, “Karşısında yazmacılar hanı bulunuyor, gelen kervanlar burada kalırmış. Karşısına cami yapmak istemişler, bir kervan siz hazırlığınızı yapın biz size Mekke'den toprak getirelim demişler. Normal de böyle bir durum pek olmaz ama böyle bir rivayeti de var caminin. En son restorasyon tarihi 1940 olarak gözüküyor, ancak 1600'lü yıllarda yapıldığı düşünülüyor.” dedi.