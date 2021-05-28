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Türkiye'de 28 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! 164 kişi vefat etti | 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi

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Giriş: 28.05.2021 19:38
Güncelleme:28.05.2021 19:43
Son dakika haberi... Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 28 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı da bugün 12 bin 284 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 656'sı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 773 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 134'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 228 bin 322'ye yükseldi.

AĞIR HASTA SAYINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 12 bin 284 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 454 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

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