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Türkiye Kart nereden alınır?

Türkiye Kart nereden alınır?

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 10:04
Türkiye Kart dönemi başladı. 5 pilot ilde uygulama yapılıyor. 81 ilde toplu ulaşım tek çatı altında toplanıyor. Uygulamanın detaylarında neler var? Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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