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Türkiye Esra Erol'daki bu olayı konuşuyor! “Kocam bana varil ve fıçı diyor” demişti | Ramazan ve Sevil yüzleşti: "Kılları olsada karımı seviyorum"

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Giriş: 27.02.2024 10:50
ATV'nin beğeniyle takip edilen programı 'Esra Erol'da' her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un 23 Şubat tarihinde programa gözyaşlarıyla katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan'ın hikayesi merakla izlendi. Sevil hanım, 13 yıllık kocası Ramazan Albahan'ın yüzünde kılları var diye kendisini beğenmediğini, kocasından boşanmak için programa geldiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sevil, "Kocam bana, "Varil, fıçı, kıllı ve şişman diyor" dedi. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Sevil gözyaşlarını tutamayarak, "Esra hanım, ben boşanmak için geldim. Amacım dilenmek değil. Beni rencide etmişler. Kimse benim ile alay edemez. "Erkeksin. Tabii seni istemez" gibi yorumlar yazmışlar. Onun hiçbir şeye ihtiyacım yok. " dedi. Esra Ero ise kötü yorum yapanlara ateş püskürdü. Öte yandan Sevil ve kocası Ramazan canlı yayında yüzleşti. Olayın muhatabı Ramazan tüm iddiaları reddederek, "Kılları da olsa ben karımı seviyorum " ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
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