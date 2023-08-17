17 Ağustos 2023, Perşembe
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TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan A Haber'de korkutan uyarı: Marmara'ya gözlerimizi çevirdik ama...
Son dakika deprem haberi... İstanbul depreme ne kadar hazırlıklı? İstanbul'un ne kadar vakti kaldı? İstanbul depremi yakın mı? Hangi hazırlıklar yapılmalı? Fay hattı hangi bölgeleri etkiliyor? Türkiye'nin hangi bölgelerinde büyük deprem bekleniyor? Kentsel dönüşüm anlamında neler yapmalı? 99'dan sonra yapılan binaların hepsi depreme dayanıklı mı? Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.