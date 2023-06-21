21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkeş'in otomobiline gözü gibi bakıyor

Türkeş'in otomobiline gözü gibi bakıyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 16:15
Merhum Alparslan Türkeş’in klasik otomobili Erzurum’da. İş insanı Haluk Ertek 5 yıl önce satın aldığı 73 model klasik otomobile gözü gibi bakıyor.
Ankara yine sağanağa teslim
Ankara yine sağanağa teslim
Türkeş’in otomobiline gözü gibi bakıyor
Türkeş'in otomobiline gözü gibi bakıyor
Videosu tepki çekmişti! Kara listeye eklendi
Videosu tepki çekmişti! Kara listeye eklendi
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Arda Güler ‘Golden Boy’a aday
Diyarbakır’da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
Diyarbakır'da korkunç cinayetler kamerada: 2 ölü
İstanbul’da 2 milyonluk vurgun
İstanbul'da 2 milyonluk vurgun
Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Otobüslerde bayram tatili yoğunluğu!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Rezidansta dehşette yeni gelişme!
Sera Gölü’nde Çökeltim Havuzu Projesi
Sera Gölü'nde "Çökeltim Havuzu Projesi"
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Otogarlarda bayram yoğunluğu
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Aracına binince şoke oldu! Öyle bir şey çıktı ki...
Daha Fazla Video Göster