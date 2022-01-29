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Türk profesörden şaşkına çeviren buluş! Koronavirüs tuzağa düşecek

AA
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Giriş: 29.01.2022 11:28
ABD'nin Connecticut eyaletindeki Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde baş araştırmacı olarak görev yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Kovid-19’un tüm varyantlarına karşı etkili olabilecek yeni tedavi yöntemi üzerinde yaptıkları çalışmalarda önemli aşama kaydettiklerini söyledi.
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