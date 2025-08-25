25 Ağustos 2025, Pazartesi
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti… Ehliyetsiz ve alkollü sürücü bir kez daha ölümden döndü!
Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak "Türk polisinden kaçılmaz" demesine rağmen 4 kez polisten kaçan, 5. kaçışında polis memurlarını ezme pahasına kaçmayı sürdüren ve yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen o sürücü, cezaevinden çıktıktan sonra yine ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken kaza yapıp ölümden döndü.