"Türk polisinden kaçılmaz" demişti… Ehliyetsiz ve alkollü sürücü bir kez daha ölümden döndü!

Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak "Türk polisinden kaçılmaz" demesine rağmen 4 kez polisten kaçan, 5. kaçışında polis memurlarını ezme pahasına kaçmayı sürdüren ve yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen o sürücü, cezaevinden çıktıktan sonra yine ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken kaza yapıp ölümden döndü.

