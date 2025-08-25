25 Ağustos 2025, Pazartesi

Haberler Yaşam Videoları "Türk polisinden kaçılmaz" demişti… Ehliyetsiz ve alkollü sürücü bir kez daha ölümden döndü!
Türk polisinden kaçılmaz demişti… Ehliyetsiz ve alkollü sürücü bir kez daha ölümden döndü!

"Türk polisinden kaçılmaz" demişti… Ehliyetsiz ve alkollü sürücü bir kez daha ölümden döndü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2025 13:32
Aksaray’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak "Türk polisinden kaçılmaz" demesine rağmen 4 kez polisten kaçan, 5. kaçışında polis memurlarını ezme pahasına kaçmayı sürdüren ve yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen o sürücü, cezaevinden çıktıktan sonra yine ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken kaza yapıp ölümden döndü.
