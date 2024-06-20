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Türk firmalarına Fransa'da yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 17:10
Fransa'nın başkenti Paris'de düzenlenen Savunma Sanayii Fuarında 52 Türk firması boy gösteriyor. Türk firmalarının ürünlerine ilgi yoğun. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
Türk firmalarına Fransa’da yoğun ilgi
Türk firmalarına Fransa'da yoğun ilgi
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