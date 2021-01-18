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Türk donanmasında Kur'an-ı Kerim geleneği

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Giriş: 18.01.2021 08:48
Güncelleme:18.01.2021 09:20
Denizcilik, kendine has kültürü ve adetleri olan bir meslek. Türkler, 15'nci yüzyıldan bu yana, savaş gemilerinin en yüksek tepesine Kur'an-ı Kerim yerleştiriyor. Türkiye cumhuriyetinde de yaşatılan bu geleneğin, dünyada başka bir örneği yok.

Kur'an-ı Kerim Türk savaş gemilerinin en üstünde tutuluyor. Bu durum aslında Osmanlıdan kalma bir gelenek.

Türkiye Cumhuriyetine ait savaş gemilerinde Kur'an-ı Kerim, direklerin yüksek noktasına denizaltılarda ise uygun bir bölmeye konuluyor.

Göreve ilk kez başlayacak olan yeni savaş gemilerinde de, Kur'an-ı Kerim en yüksek noktaya dualarla konulduktan sonra bayrak çekiliyor.

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Türk donanmasında Kur'an-ı Kerim geleneği
Türk donanmasında Kur'an-ı Kerim geleneği
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