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Türk donanmasında Kur'an-ı Kerim geleneği
Denizcilik, kendine has kültürü ve adetleri olan bir meslek. Türkler, 15'nci yüzyıldan bu yana, savaş gemilerinin en yüksek tepesine Kur'an-ı Kerim yerleştiriyor. Türkiye cumhuriyetinde de yaşatılan bu geleneğin, dünyada başka bir örneği yok.
Kur'an-ı Kerim Türk savaş gemilerinin en üstünde tutuluyor. Bu durum aslında Osmanlıdan kalma bir gelenek.
Türkiye Cumhuriyetine ait savaş gemilerinde Kur'an-ı Kerim, direklerin yüksek noktasına denizaltılarda ise uygun bir bölmeye konuluyor.
Göreve ilk kez başlayacak olan yeni savaş gemilerinde de, Kur'an-ı Kerim en yüksek noktaya dualarla konulduktan sonra bayrak çekiliyor.