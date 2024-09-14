14 Eylül 2024, Cumartesi
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Turizm kenti Antalya yaban hayatıyla da öne çıkıyor
Veteriner hekim ve yaban hayatı gözlemcisi Doğanay Vural, caretta caretta, yarasa, boz ayı, vaşak ve yaban domuzlarını gözlemlediği Antalya'da kentin yaban hayatından izler taşıyan belgesel videosu hazırlayarak gösterime sundu.