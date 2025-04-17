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TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel! KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan önemli açıklamalar

TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel! KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 15:57
TÜRGEV ve KADEM iş birliğiyle, İbn Haldun Üniversitesi'nde, "İş Yerinde Kadınların Dini Özgürlüğü" adlı panel düzenlendi. Gerçekleşen panelde konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların iş hayatındaki dini özgürlükleri ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.
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TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel! KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan önemli açıklamalar
TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel
TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel
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