17 Nisan 2025, Perşembe
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TÜRGEV ve KADEM’den ortak panel! KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’dan önemli açıklamalar
TÜRGEV ve KADEM iş birliğiyle, İbn Haldun Üniversitesi'nde, "İş Yerinde Kadınların Dini Özgürlüğü" adlı panel düzenlendi. Gerçekleşen panelde konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların iş hayatındaki dini özgürlükleri ve yaşadıkları sorunlar ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.