Avrupa'da protesto dalgası büyüyor! Göstericilerle polis karşı karşıya geldi

Avrupa'nın birçok ülkesinde ekonomik sorunlar, eğitim sistemindeki aksaklıklar ve hükümetlerin artan askeri harcamalarına karşı protestolar düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı gösterilerde tansiyon yükselirken, bazı noktalarda protestocular ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı. Şiddet olaylarına dönüşen gösteriler sırasında çok sayıda iş yeri yağmalandı. Avrupa genelinde yaşanan protestolar, kıtadaki ekonomik ve toplumsal sorunları yeniden gündeme taşıdı.