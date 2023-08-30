30 Ağustos 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
TT dizisi oyuncusu Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti! Tepkiler çığ gibi: Yazıklar olsun
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Subhaneke duasıyla alay ettiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ailesiyle beraber çektiği videoda İslami değerleri ayaklar altına almaya çalışan Toktaş'ın devlet kanalındaki işinin devam edip etmeyeceği büyük merak konusu.