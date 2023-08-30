30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TT dizisi oyuncusu Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti! Tepkiler çığ gibi: Yazıklar olsun

TT dizisi oyuncusu Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti! Tepkiler çığ gibi: Yazıklar olsun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 15:36
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Hay Sultan dizisinde rol alan Cemal Toktaş'ın Subhaneke duasıyla alay ettiği görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ailesiyle beraber çektiği videoda İslami değerleri ayaklar altına almaya çalışan Toktaş'ın devlet kanalındaki işinin devam edip etmeyeceği büyük merak konusu.
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
1 milyonu aşkın Suriyeli ülkesine döndü
Cemal Toktaş Subhaneke duasıyla alay etti
Cemal Toktaş "Subhaneke" duasıyla alay etti
Peki Tina nasıl döndü?
Peki Tina nasıl döndü?
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Sevgilisinden ayrılınca çatıya çıktı!
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Kira kavgası müşterileri mağdur etti
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
Zavadanak dayı çıldırdı! Bu kadar olmaz!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg’i bulacak!
74 gün sonra eve döndü şimdi Berzeg'i bulacak!
Adana’da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Adana'da vahşet! 1 ölü, 6 ağır yaralı
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Gökyüzünde Mavi Ay resitali! Görenler mest oldu
Marmaray’da 2 ilginç olay!
Marmaray'da 2 ilginç olay!
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Milyarlık miras davasının acılı kadını
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Arazide dolaşan vatandaş şoke oldu
Daha Fazla Video Göster