9 günlük tatil için düğmeye basıldı: 10 milyon kişi yollara çıkıyor, YHT biletleri tükenme noktasında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak ilan etmesinin ardından Türkiye genelinde büyük bir seferberlik başladı. Memleket ziyareti ve tatil planı yapan yaklaşık 10 milyon vatandaşın şehirler arası yolculuğa çıkması beklenirken, konforlu ve hızlı ulaşımın adresi Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında iğne atsan yere düşmüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artan devasa talebi karşılamak amacıyla ek sefer ve kapasite artışı müjdesini peş peşe duyurdu.