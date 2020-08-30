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TRT canlı yayınında spiker Nilgün Balkaç bayıldı

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Giriş: 30.08.2020 17:40
Güncelleme:30.08.2020 17:43
TRT Haber'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yapılan yayını sunan Nilgün Balkaç canlı yayında baygınlık geçirdi. O anlar saniye saniye ekranlara böyle yansıdı.

Büyük Zafer'in 98'inci yıldönümü kutlamaları için TRT Haber'de, Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'den özel yayın yapıldı. 4 saat kesintisiz yapılan yayının ardından sıcak havanın etkisiyle TRT Haber'in tecrübeli ismi Nilgün Balkaç baygınlık geçirdi.

Özel yayın sahada devam ederken, "Zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz, burada sıcak bir hava var" dedikten sonra fenalaşan Nilgün Balkaç, kendinden geçti. Nilgün Balkaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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