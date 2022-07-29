29 Temmuz 2022, Cuma
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Trakya'nın ardından Samsun'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler alarm verdi
Trakya'da ile İstanbul Çatalca'da görülen tırtılın akabinde de şimdi de Samsun Bafra'da tırtıl görüldü. Samsun’un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl çiftçiler alarma geçirdi. Üreticiler tırtılının ayçiçeğine çok zarar verdiğini ifade ederek mücadele için yardım istediler.