Trakya'nın ardından Samsun'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler alarm verdi

Trakya'da ile İstanbul Çatalca'da görülen tırtılın akabinde de şimdi de Samsun Bafra'da tırtıl görüldü. Samsun’un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl çiftçiler alarma geçirdi. Üreticiler tırtılının ayçiçeğine çok zarar verdiğini ifade ederek mücadele için yardım istediler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN