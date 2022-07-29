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Trakya'nın ardından Samsun'da da tırtıl görüldü! Çiftçiler alarm verdi

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Giriş: 29.07.2022 10:24
Trakya'da ile İstanbul Çatalca'da görülen tırtılın akabinde de şimdi de Samsun Bafra'da tırtıl görüldü. Samsun’un Bafra ilçesinde ayçiçeği tarlalarında görülen tırtıl çiftçiler alarma geçirdi. Üreticiler tırtılının ayçiçeğine çok zarar verdiğini ifade ederek mücadele için yardım istediler.
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