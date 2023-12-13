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Trafikte tartıştığı genci tabancayla bacağından yaraladı; olay anı

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Giriş: 13.12.2023 11:00
Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi?nde meydana geldi. Yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan astsubay olan C.S., iddiaya göre hızla gelen otomobilde bulunan Y.Ş. (17), H.T.G. (19), H.H.A. (19) ve E.Y. (19) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında C.S., belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişilerden Y.Ş.?ye ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Y.Ş. kaçmaya çalışırken, C.S. ise olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırıldı. Y.Ş.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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