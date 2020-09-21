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Trafikte şoke eden görüntü! Gören dönüp bir daha baktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonuna geçen köpek görenleri şaşkına çevirdi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahibi ile birlikte motosikletin direksiyonuna geçen köpek görenleri şaşkına çevirdi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.