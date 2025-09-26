26 Eylül 2025, Cuma

Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: "Nefesini keserim"
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: Nefesini keserim

Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: "Nefesini keserim"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:53
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.
