Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: "Nefesini keserim"

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesip, "Barındırır mıyım seni bu memlekette? Nefesini keserim" diyerek tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN