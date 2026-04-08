Lübnan’da felaket günü: Beyrut yerle bir oldu | Gökyüzünde HERON tehdidi

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, Lübnan’da İsrail’in yoğun bombardımanı sonrası oluşan yıkımı anbean görüntüledi. Başkent Beyrut başta olmak üzere birçok bölgede yüzlerce can kaybı ve büyük bir yıkım yaşanırken, enkaz altından çıkarılan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Canlı yayın sırasında gökyüzünde tespit edilen HERON insansız hava araçları, bölgede yeni saldırı ihtimalini gündeme getirirken, saldırılara tanıklık eden bölgede yaşayan Türk vatandaşları ise yaşadıkları korku dolu anları “Bizi vuracak sandık” sözleriyle anlattı.

