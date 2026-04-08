Pakistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a teşekkür: Minnettarım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında kritik bir telefon görüşmesi gerçekleşti. İran bağlamında varılan ateşkes ve bölgede yaşanan son sıcak gelişmelerin masaya yatırıldığı bu kritik temasta, kalıcı barışın şifreleri verilirken; Ankara’nın çözüm odaklı diplomasi trafiği tüm dünyada yankı uyandırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Erdoğan’dan sıcak ve içten bir telefon aldım. Pakistan’ın bölgedeki barış için yürüttüğü mütevazı ve samimi çabalara yönelik nazik teşvik ve destek sözleri için kendisine minnettarım. Ortak amacımız olan kalıcı barışı sağlamak için Türkiye dahil tüm dost ve ortaklarımızla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye’nin desteğinin altını çizdi.