Başkan Erdoğan ile Trump telefonda görüştü |“Barış fırsatı iyi değerlendirilmeli”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkese ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, dünya genelinde büyük sıkıntılara neden olan 40 günlük sürecin ardından ortaya çıkan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı barış için kritik olduğunu vurguladı. Sürecin sabote edilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, diplomatik adımların hız kesmeden sürmesi gerektiğini ifade etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında muhabir Mert Hacıalioğlu aktardı.