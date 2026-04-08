Trump’ın hamleleri dünya dengelerini sarstı: Pax Amerika tarihe mi karışıyor?

Küresel güç dengesi sarsılırken, tek kutuplu dünya düzeni tarih sahnesinden çekiliyor. Akademisyen-Hukukçu Doç. Levent Ersin Orallı, A Haber’de yaptığı konuşmada Trump’ın politikalarının sadece bugünü değil, gelecek Amerikan başkanlarının elini de bağladığını vurguladı. Orallı, Washington’un hatalı hamlelerinin yeni ve devasa ittifakları ortaya çıkardığını, çok merkezli bir dünya düzeninin ateş hattında şekillendiğini belirtti. Amerika’nın prestij kaybı ve diplomatik yüzünün zayıflamasına dikkat çeken Orallı, Pax Americana’nın sonunun geldiğini ifade etti.