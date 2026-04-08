Ateşkes sonrası İsrail karıştı: Netanyahu stratejik olarak başarısız

İsrail ve Lübnan hattında sular durulmuyor, bölge adeta bir barut fıçısını andırıyor. Tel Aviv’den sıcak gelişmeleri aktaran A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Başbakan Netanyahu’ya yönelik hem siyasi hem de toplumsal öfkenin patlama noktasına geldiğini bildirdi. Kuzey bölgesinde siren sesleri yeniden yankılanırken, ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu kritik süreçte, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki operasyonları ve İran’dan gelen sert misilleme tehditleri bölgedeki ateşi daha da körüklüyor. İşte ateş hattından saniye saniye yansıyan o tablo.