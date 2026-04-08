İşte ABD ve İran'ın anlaştığı konular! Ateşkeste kazanan kim oldu?

ABD ile İran arasında, Hürmüz Boğazı gerilimi sürerken Washington yönetiminin İran’a boğazı açması için tanıdığı sürenin dolmasına kısa süre kala, tarafların 15 günlük geçici bir ateşkeste uzlaştı. İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı’nın iddiasına göre, Tahran yönetimi tarafından sunulan 10 maddelik şart paketi ABD tarafından kabul edildi. Söz konusu maddeler arasında Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere ücret uygulanması ve İran’a tazminat ödenmesi gibi başlıkların yer aldığı belirtiliyor. Peki ABD-İran hangi konuda anlaşmaya vardı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi.