18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı: Saldırı anları kamerada
Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı: Saldırı anları kamerada

Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı: Saldırı anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 19:20
Olay, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi sınırlarında Madalyalı Kavşak'ta meydana geldi. Bölgede bulunan trafik polisi otomobil ile seyir halinde olan Ö.B.'ye dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ikazlar sonrası otomobilden inerek polise saldırdı. Saldıran Ö.B. takviye ekiplerin desteği ile yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına da yansıdı. Çeşitli kural ihlalleri ve maddelerden 20 bin lira cezai işlem uygulanan sürücü Ö.B'ye ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Görevli memura mukavemet' suçundan tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı: Saldırı anları kamerada
Bursa’da göçük: İki kardeş can verdi
Bursa'da göçük: İki kardeş can verdi
Yeni evlerinin çukurunda can verdiler
Yeni evlerinin çukurunda can verdiler
Eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı
Eşini boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı
Drift attı, bedeli ağır oldu!
Drift attı, bedeli ağır oldu!
Bayrağa saygısız paylaşımı beğenen eski asker gözaltında
Bayrağa saygısız paylaşımı beğenen eski asker gözaltında
Annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Annesinin cesediyle 1 ay yaşadı
Kayıp olan yaşlı adam menfezde sağ bulundu
Kayıp olan yaşlı adam menfezde sağ bulundu
Yaya geçidinden geçmeye çalışırken ölümden döndüler
Yaya geçidinden geçmeye çalışırken ölümden döndüler
Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı!
Trafikte polise sopayla saldıran şahıs tutuklandı!
Eskişehir’de çatıda tavus kuşu şaşkınlığı
Eskişehir’de çatıda tavus kuşu şaşkınlığı
Siirt’te gölet kurudu: Balıklar telef oldu
Siirt’te gölet kurudu: Balıklar telef oldu
SOLOTÜRK Kayserilileri mest etti
SOLOTÜRK Kayserilileri mest etti
Daha Fazla Video Göster