20 Aralık 2023, Çarşamba
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Trafikte öfke şiddete dönüşebilir! Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Trafikte geçirilen süre arttıkça, stres, öfke, kaygı ve can sıkıntısı gibi psikolojik durumlar da artış gösteriyor. Trafikte öfke ve kaygıyı gidermek için sürücüler ne yapmalı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu olan Psikolog Deniz Mutlu detayları aktardı.