20 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafikte öfke şiddete dönüşebilir! Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

Trafikte öfke şiddete dönüşebilir! Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2023 16:45
Trafikte geçirilen süre arttıkça, stres, öfke, kaygı ve can sıkıntısı gibi psikolojik durumlar da artış gösteriyor. Trafikte öfke ve kaygıyı gidermek için sürücüler ne yapmalı? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ve konuğu olan Psikolog Deniz Mutlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trafikte öfke şiddete dönüşebilir!
Trafikte öfke şiddete dönüşebilir!
Küçükçekmece’de kulüp başkanına silahlı saldırı
Küçükçekmece'de kulüp başkanına silahlı saldırı
Göz nezlesi salgınına dikkat!
Göz nezlesi salgınına dikkat!
Kars’ta korkutan patlama!
Kars'ta korkutan patlama!
Ambulansla uyuşturucu taşıyan kişiler tutuklandı
Ambulansla uyuşturucu taşıyan kişiler tutuklandı
Pendik’te market soygunu kamerada
Pendik’te market soygunu kamerada
Beyoğlu’da metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı
Beyoğlu’da metruk binada şüpheli ölüm: 2 gözaltı
Duru bebek kuvözde yandı!
Duru bebek kuvözde yandı!
Bina rezonans testi nasıl yapılıyor?
Bina rezonans testi nasıl yapılıyor?
Son depremler İstanbul depreminin habercisi mi?
Son depremler İstanbul depreminin habercisi mi?
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
İstanbul’da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Liseliler cerrahi alet üretiyor
Liseliler cerrahi alet üretiyor
Daha Fazla Video Göster