11 Ocak 2022, Salı
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.