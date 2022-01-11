11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Milli Futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2022 16:16
Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Ahmet Çalık, Elmadağ Sungur Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Nafiye nine 67 yıldır kırımızı giyiyor!
Cadde ortasında birbirine girdiler
Cadde ortasında birbirine girdiler
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Siber saldırıya karşı nasıl önlem alınmalı?
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Duvarınızın rengi uykunuzu kaçırabilir!
Liseli kızların kavgası kamerada
Liseli kızların kavgası kamerada
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
İşte 11 ocak 2021 Akdeniz depreminin sesi
Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı
Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezip kaçtı
Hayattan koparan hız!
Hayattan koparan hız!
İlginç görüntü kamerada!
İlginç görüntü kamerada!
En saçma bina yıkılıyor!
En saçma bina yıkılıyor!
İzmir’de çevre felaketi
İzmir'de çevre felaketi
Daha Fazla Video Göster