13 Mayıs 2025, Salı
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Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında bir anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sondaj makinesine çarpması sonucu meydana gelen kaza, saat 16:00 sıralarında Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Merve Ü. ve oğlunun çarpışmanın şiddetiyle hayatlarını kaybettiklerini belirledi.