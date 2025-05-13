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Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti

Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 20:31
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşanan feci trafik kazasında bir anne ve 9 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki sondaj makinesine çarpması sonucu meydana gelen kaza, saat 16:00 sıralarında Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda gerçekleşti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Merve Ü. ve oğlunun çarpışmanın şiddetiyle hayatlarını kaybettiklerini belirledi.
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Trafik kazasında anne ve oğlu hayatını kaybetti
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