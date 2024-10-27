27 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Trafik ışıklarında zincirleme kaza

Trafik ışıklarında zincirleme kaza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2024 14:27
Kaza, D-100 kara yolu Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında Emrah Y. yönetimindeki 14 AAN 708 plakalı araç, kırmızı ışıkta duran Cavit Ç’nin kullandığı 81 AZ 955 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cavit Çiçek'in aracı, önünde duran Emre A.’ya ait 06 CNE 528 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yol adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken araçlar hurdaya döndü.
Kahvehanede yılan paniği
Kahvehanede yılan paniği
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
Park tartışmasında cami imamını dövüp hastanelik ettiler
Trafik ışıklarında zincirleme kaza
Trafik ışıklarında zincirleme kaza
Evde uyuya kalan gençler ekipleri seferber etti
Evde uyuya kalan gençler ekipleri seferber etti
Enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
Enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
2 yaşındaki çocuk feci şekilde yanarak can verdi
2 yaşındaki çocuk feci şekilde yanarak can verdi
Şoke eden olay! Midesinden...
Şoke eden olay! Midesinden...
Genç imam nakkaşlıkla cami duvarlarını süslüyor
Genç imam nakkaşlıkla cami duvarlarını süslüyor
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Afyonkarahisarlı umreciler Nur Dağı’na çıktı
Afyonkarahisarlı umreciler Nur Dağı'na çıktı
Konya’da 3 ev tamamen yandı 4 evde hasar oluştu
Konya'da 3 ev tamamen yandı 4 evde hasar oluştu
Galericiler: Araç piyasası faiz oranlarının düşmesini bekliyor
Galericiler: "Araç piyasası faiz oranlarının düşmesini bekliyor"
Daha Fazla Video Göster