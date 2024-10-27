Trafik ışıklarında zincirleme kaza

Kaza, D-100 kara yolu Dağkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında Emrah Y. yönetimindeki 14 AAN 708 plakalı araç, kırmızı ışıkta duran Cavit Ç’nin kullandığı 81 AZ 955 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Cavit Çiçek'in aracı, önünde duran Emre A.’ya ait 06 CNE 528 plakalı araca çarptı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yol adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken araçlar hurdaya döndü.