11 Nisan 2025, Cuma
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Trafik cezaları yüzde 200 artıyor! Alkollü sürücünün ehliyeti alınacak
Trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.