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Trafik cezaları yüzde 200 artıyor! Alkollü sürücünün ehliyeti alınacak

Trafik cezaları yüzde 200 artıyor! Alkollü sürücünün ehliyeti alınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 13:36
Trafik cezaları oransal olarak yüzde 100 ila 200 oranında artırılacak. Hız sınırlarını yılda 5 defa yüzde otuzdan fazla aşan sürücülerin ehliyetlerine 3 yıl hız sınırlarını yıl içinde 5 kere yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal suçu işleyenlere ehliyetlerine uygulanan 1 yıl el koymanın cezası 3 yıla çıkarılacak.
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Trafik cezaları yüzde 200 artıyor! Alkollü sürücünün ehliyeti alınacak
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