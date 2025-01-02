Trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 31 Aralık 2024 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Beykoz TEM bağlantı yol ayrımları üzerinde 2 araç sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıklarını ve araçların seyir halindeyken çarpışmaları sonucu trafik kazası gerçekleştiğini belirleyen ekipler, şüphelileri plaka bilgilerinden tespit etti. U.B. ve A.C.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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