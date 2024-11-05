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Trafiği hiçe sayarak drift atan Tofaşçı’ya 32 bin TL ceza

Trafiği hiçe sayarak drift atan Tofaşçı’ya 32 bin TL ceza

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 10:16
Hatay’da trafiği hiçe sayarak drift atan ve güvenlik kamerasına yakalanan Tofaş sürücüsüne 32 bin 233 TL trafik cezası uygulandı.
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