Trabzon’un meşhur Akçaabat köftesi nasıl yapılır?

Köfte, Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri. bu lezzet haritası Tekirdağ'dan İzmir'e, Bursa'dan Sivas'a kadar uzanır. Trabzon'un Akçaabat köftesini de unutmamak lazım. Peki nasıl yapılır? İşte detaylar...

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