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Trabzon'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 6 kişi can vermişti

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Giriş: 07.02.2024 13:18
Trabzon'da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 37 kişinin ise yaralandığı minibüs kazasında araç için görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hızlanan minibüsü durdurmak isteyen sürücünün manevrası sonucu aracın devrildiği ve yolcuların savrulduğu görüldü.
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