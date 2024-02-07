Trabzon'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 6 kişi can vermişti

Trabzon'da geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 37 kişinin ise yaralandığı minibüs kazasında araç için görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hızlanan minibüsü durdurmak isteyen sürücünün manevrası sonucu aracın devrildiği ve yolcuların savrulduğu görüldü.