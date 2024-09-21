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Trabzon’da selde kaybolan Ali Kemal Demir’i arama çalışmaları

Trabzon’da selde kaybolan Ali Kemal Demir’i arama çalışmaları

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 12:42
Sürmene ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Çavuşlu mahallesinde su baskınları meydana geldi. Sel sularına kapıldığı tahmin 65 yaşındaki Ali Kemal Demir’i arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan selin sürükledi ağaçlar sokaklara kadar geldi ve denize ulaştı. Yollarda tahribat oluştu. Sel suları arabaların içine kadar girdi. Bölgede maddi zarar meydana geldi. Ekipler temizlik çalışması yaparken mahalleye elektrik verilmesi için görevliler çalışma yürütüyor. Selin vurduğu Sürmene’den son durumu A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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