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24.12.2019

Trabzon'da çıkan yangın 100 yıllık hatıraları kül etti

Trabzon’un 11 ilçesinde dün akşam çıkan yangınlarda belki de en büyük zararı gören yerlerden biri de Çaykara ilçesi Ulucami Mahallesi oldu. Mahallede şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu çıkan kıvılcımların çıkardığı tahmin edilen yangında biri 100 yıllık 2 ev tamamen kül olurken, bir ev ise son anda yanmaktan kurtarıldı.

Çaykara ilçesi Ulucami mahallesinde dün akşam 20.30 sularında Halim Bahadır'a ait evde yangın çıktı.

Şiddetli rüzgârın etkisi ile yangın büyüyerek Abdurrahman Bahadır'a ait ikinci evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çaykara, Dernekpazarı, Of ve Trabzon'dan itfaiye araçları olay yerine giderek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle köyde büyük panik yaşanırken, itfaiye ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri mahallede soğutma çalışmalarına bugün de sürdürürken, yangınla ilgili konuşan Halim Bahadır, 100 yıllık hatıraların çıkan yangınla birlikte kül olduğunu söyledi.

Bahadır "Yangında 100 yıllık ev yandı. Elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirtiliyor. itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. 2 ev tamamen yandı. Bir ev son anda yanmaktan kurtuldu. Üzgünüz" dedi.

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