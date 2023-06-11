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Trabzon’da bir mahalle kayıyor! Yarıklar oluştu

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 10:54
Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle 25 ev ve bir cami boşaltıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Selman Kutlu aktardı.
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