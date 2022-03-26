Trabzon’da akılalmaz felaket! Kaya parçası yoldan geçen arabanın üzerine düştü: 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon’un Tonya ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir kaza yaşandı. Seyir halinde giden otomobilin üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen olayda ilk tespitlere göre araç içinde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Tonya ilçesinde bulunan Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine hareket halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü. Araç olay ardından hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk tespitlere göre yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.