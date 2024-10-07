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Trabzon Şehir Hastanesi'nin yüzde 50'si tamamlandı

Trabzon Şehir Hastanesi'nin yüzde 50'si tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 07.10.2024 10:25
Güncelleme:07.10.2024 10:25
Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin yüzde 50'si tamamlandı. Yaklaşık 760 kişinin çalıştığı şehir hastanesinin inşaatında 5 bin kazıkla zemin güçlendirilmesi yapıldı.
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